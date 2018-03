Fassina (Leu): governi Ue ipocriti su dazi imposti da Trump

Roma, 23 mar. - "Sui dazi imposti dal Presidente Trump, le proteste indignate dei governi dell'Unione Europea ricordano un celebre proverbio: 'il bue dice cornuto all'asino'. I governi della Ue non hanno alcun titolo per criticare. Sono stati e sono campioni di mercantilismo fondato sulla svalutazione del lavoro, capitanati dalla Germania con un saldo commerciale superiore a quello della Cina". Lo afferma Stefano Fassina, deputato di LeU.

"Per evitare guerre commerciali - prosegue in una nota - l'unica strada da percorrere è quella del rilancio della domanda interna in ogni Paese Ue. Vuol dire abrogare le principali direttive di regolazione del mercato unico, archiviare il Fiscal Compact, innalzare gli investimenti pubblici nazionali e aumentare le retribuzioni dei lavoratori, a cominciare da Berlino. Sarebbe anche l'unica strada per salvare la Ue e l'eurozona. Ma è esattamente l'opposto di quanto impongono i Trattati e gli interessi più forti e di quanto si continua a fare e raccomandare".