Calabria (Fi): Romani nome autorevole per Senato, basta veti

Roma, 23 mar. - "Paolo Romani è la figura che Forza Italia ha scelto per la presidenza del Senato: un nome autorevole, di grande esperienza, indicato da tutto il centrodestra. Forza Italia ha sempre interpretato con responsabilità il suo ruolo nelle istituzioni: i veti opposti al dialogo non vanno nell`interesse del Paese". Lo ha detto la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria, intervenendo a Tagadà su La7. "Siamo di fronte ad un passaggio istituzionale molto importante, l'elezione dei presidenti delle Camere, che non può essere affrontato con il criterio del pregiudizio. Una forza che aspiri a ruoli di responsabilità deve anche dimostrare di esserne all'altezza", conclude.