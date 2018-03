Usa: polizia ha ucciso nero disarmato, proteste a Sacramento

New York, 23 mar. - Centinaia di persone hanno manifestato ieri a Sacramento, negli Stati Uniti, per la morte di Stephon Clark, un ventiduenne afroamericano disarmato, ucciso dalla polizia mentre si trovava nel giardino della casa di sua nonna.

I dimostranti hanno bloccato l'ingresso del palazzetto dove era in programma una partita di pallacanestro del campionato Nba, scandendo 'Black Lives Matter' ('Le vite dei neri contano') e il nome del ragazzo. La polizia ha reso noto che l'agente che ha sparato, domenica, credeva che il ragazzo avesse una pistola, ma in mano teneva solo un iPhone.

La partita dei Sacramento Kings contro gli Atlanta Hawks è stata giocata in un palazzetto semivuoto, visto che la maggior parte dei tifosi non è riuscita a entrare e che, a un certo punto, la polizia ha deciso, in accordo con i Kings, di chiudere l'ingresso. In precedenza, molti manifestanti avevano protestato in municipio e in strada.