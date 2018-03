Roma, 23 mar. - "Per le presidenze di Camera e Senato chiediamo una cosa semplice e limpida: che vengano indicate personalità autorevoli e di reale garanzia anche verso le opposizioni. Nessun patto fuori dalla scena pubblica e dalle aule e nessuno scambio per una posizione in più". Lo afferma Barbara Pollastrini, deputata e vicepresidente del Pd.

"Da parte mia, io sarei contraria a sostegni che potrebbero prefigurare accordi con il centrodestra", ha concluso.