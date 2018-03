FdI Lombardia: Beccalossi ci lascia? Amareggiati, ora si dimetta

Roma, 23 mar. - "Siamo sorpresi e amareggiati dall'inspiegabile scelta di Viviana Beccalossi. Sorpresi perché solo poche settimane fa ha chiesto di candidarsi come capolista di Fratelli d'Italia alla Camera e in Regione nella sua città, evidentemente condividendone obiettivi e progetto politico. Amareggiati perché dobbiamo prendere atto che per lei, dopo tanti anni in cui si è erta a paladina della disinteressata militanza, la propria posizione personale è diventata prioritaria rispetto al bene della comunità politica che le ha permesso, dal 1995 in poi, di ricoprire incarichi di prestigio in Consiglio Regionale, in Giunta e in Parlamento". E' quanto dichiarano in una nota congiunta i deputati lombardi di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti (coordinatrice regionale), Carlo Fidanza, Alessio Butti, Marco Osnato e il Consigliere regionale Riccardo De Corato, commentando le parole dell'esponente lombarda di FdI, che ha annunciato che lascia il partito guidato da Giorgia Meloni.

Secondo i firmatari della dichiarazione, "la sua personale delusione di oggi non è comunque paragonabile a quella che provarono molti di noi, allorché anni fa - con un partito appena nato - rimasero privi di ruoli e incarichi istituzionali, mentre lei veniva nominata assessore regionale pur non essendosi neppure candidata. Questi stessi tuttavia rimasero nel partito e 'tirarono la carretta' per permettere alla Destra lombarda di moltiplicare i voti e gli eletti".

"A questo punto, a chi si erge a maestra di coerenza, chiediamo -conclude ilcomunicato - di comportarsi come vorrebbe insegnarci e di dimettersi dal Consiglio Regionale dove siede grazie allo sforzo di un`intera comunità, lasciando spazio agli altri candidati bresciani che hanno ottenuto risultati, anche in termini di preferenze, altrettanto brillanti".