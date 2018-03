Calderoli: Islam italiano reagisca e condanni assassini Francia

Roma, 23 mar. - "Dopo quasi sei mesi di silenzio il terrorismo islamico è tornato a insanguinare l'Europa e da quello che sta emergendo si tratta ancora una volta di attacchi inneggiando ad 'Allah u Akbar' prima di uccidere esseri umani senza alcuna pietà. Esprimo il dolore per le vittime e una preghiera per le loro famiglie. Ma di fronte a questo ennesimo attacco nel nome di Allah vorrei anche vedere una reazione sincera e sdegnata delle comunità islamiche, in Francia chiaramente, ma anche qui da noi: vediamo se scenderanno in piazza, per condannare questi assassini". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega.