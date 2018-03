Gentiloni: Trump sbaglia sui dazi, dobbiamo evitare escalation

Bruxelles, 23 mar. - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha molto apprezzato e sostenuto l'approccio adottato dall'Ue in risposta ai dazi Usa sull'acciaio e alle tensioni internazionali in corso nelle relazioni commerciali fra le grandi aree economiche del mondo. E' stato uno dei punti più importanti discussi dal Consiglio europeo svoltosi ieri e oggi a Bruxelles, ha riferito Gentiloni durante la sua conferenza stampa al temine del vertice, sottolineando che "è importante il 'wording'" delle conclusioni del vertice.

Nelle conclusioni, ha spiegato il presidente del Consiglio, si afferma che "è un errore la decisione del presidente Trump, che ce ne rammarichiamo, e pensiamo che sia sbagliata"; e anche se "prendiamo atto dell'annuncio di sospenderla nei confronti dell'Ue fino al primo maggio, sappiamo anche - ha osservato Gentiloni - che si tratta di negoziati che certo non si risolveranno in un periodo così breve".

I leader dell'Ue hanno avvertito "che l'introduzione di dazi e barriere è un rischio, che può incrinare una congiuntura economica che in questo momento, come ci ha ricordato il presidente della Bce Mario Draghi, è molto favorevole, nell'Eurozona e in altre aree del mondo. Di tutto abbiamo bisogno, tranne che di un'escalation di misure e contromisure di ostacoli tariffari", ha affermato il premier.

"L'appello che viene dall'Ue - ha aggiunto Gentiloni - è un appello a non entrare in questa logica, è una mano tesa al dialogo nei confronti degli Usa, è un rifiuto di entrare in una dinamica di ripicche o rappresaglie. Certamente c'è anche la consapevolezza che noi siamo la più grande area commerciale del mondo, perfettamente in grado di difendere la nostra forza e i nostri diritti; ma, ripeto, con un approccio assolutamente contrario a un'escalation, e invitando tutte le diverse componenti - ha concluso - al rispetto dei criteri fissati dal Wto per il commercio libero ed equo".