Internet, Tajani: tutti gli Stati Ue si adeguino su web tax

Cernobbio (CO), 23 mar. - Il Parlamento europeo "si è sempre schierato a favore della web tax. Mi auguro che adesso tutti gli Stati membri la accolgano. D'altronde noi siamo favorevoli a una armonizzazione fiscale, quindi anche gli stati che fanno un po' di concorrenza al ribasso con una bassa pressione fiscale credo che debbano adeguarsi perché è in ballo l'interesse di tutti quanti e di mezzo miliardo di cittadini europei". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine del forum di Confcommercio.

"Mi auguro che sulla web tax si possa andare avanti, sicuramente il Parlamento sosterrà con grande forza la proposta della Commissione - ha spiegato - Dobbiamo quindi dare delle regole e soprattutto dobbiamo far pagare le tasse a chi non le paga. Non possiamo chiedere alle imprese europee di pagare molte tasse, mentre le grandi multinazionali che operano nel settore del web, siano esse cinesi o americane, operano in Europa cercando Paesi dove pagano pochissime tasse, non creano nuovi posti di lavoro, guadagnano molti soldi e poi se li riportano a casa loro. Noi dobbiamo fare un po' come Robin Hood: togliere ai ricchi per non infilare le mani nelle tasche dei cittadini in occasione del prossimo bilancio Ue".