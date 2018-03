Facebook, Tajani: giganti Web devono avere un sistema di regole

Cernobbio (CO), 23 mar. - Sui giganti del web "bisogna dar vita a un sistema di regole, perché sono gli unici sistemi di comunicazione che non hanno regole. I giornali li hanno, le televisioni li hanno e devono averli anche loro". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, commentando il caso Cambridge Analytica. "Questo non significa limitare la libertà di stampa o di informazione - ha spiegato - Anzi, significa difenderle, perché non possiamo accettare ad esempio che attraverso le grandi piattaforme vengano messi in circolazione film pedopornografici, ci sia violazione del diritto di proporietà intellettuale e siano colpite al cuore le industrie del cinema, culturali, della fiction e del turismo".

Alla domanda se Mark Zuckerberg avesse risposto all'invito del Parlamento europeo, Tajani ha risposto: "ancora no, la lettera è stata firmata l'altro ieri sera da me. Però già abbiamo avuto la prima risposta dai suoi rappresentanti in Europa. Il mio gabinetto li incontrerà nei prossimi giorni per vedere come e quando potrà venire a spiegare al Parlamento che cosa è successo".