Barilla: sì dialogo con istituzioni, no posizioni precostituite

Cremona, 23 mar. - "A noi interessa avere un forte dialogo continuo con le istituzioni perché è giusto che le istituzioni capiscano tutti i temi dell'industria, in questo caso alimentare, italiana". A dirlo è Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo alimentare di Parma, nel giorno giorno di avvio della diciottesima legislatura.

"Per noi - ha aggiunto a margine della visita allo stabilimento di Cremona - è fondamentale avere un dialogo e non delle posizioni precostituite perché a noi interessa il percorso di miglioramento che riguarda i temi dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, della nutrizione, su come un Paese riesce ad appoggiare l'innovazione per rendere la sua economia più forte con prodotti migliori". "Questo - ha concluso - è l'auspicio che noi ci facciamo sempre quando incontriamo qualcuno che rappresenta il nostro Paese: che sia molto bene informato per agire e creare le condizioni di un sano sviluppo".

A chi gli chiedeva un parere su un possibile governo Lega-5 Stelle Paolo Barilla ha risposto: "Questo esula dalla mia competenza, sono persone nuove, ci sono persone che ricopriranno per la prima volta incarichi importanti. Non abbiamo nessun pregiudizio. Vediamo come vanno le cose. Noi siamo sempre disponibili e presenti a qualsiasi tavolo perché le cose vengano condivise e discusse".