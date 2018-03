Banche, Tajani: Bce su addendum vittoria del Parlamento europeo

Cernobbio (CO), 23 mar. - La decisione della vigilanza europea di ammorbidire la linea sugli Npl "è stata certamente una vittoria del Parlamento europeo, una vittoria della politica contro la tecnocrazia". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine del forum di Confcommercio.

"La vigilanza della Bce non può esercitare potere legislativo che spetta al Parlamento europeo e al Consiglio - ha proseguito - Finalmente è arrivata una proposta della Commissione europea che incominciamo a esaminare in questi giorni, ci saranno nuove norme sugli Npl che dovranno essere eliminati dalle banche ma deve essere il potere legislativo a decidere, io mi auguro che decida in maniera utile non soltanto per l'eliminazione degli Npl ma anche per fare in modo che le banche non siano messe in estrema difficoltà nel concedere prestiti alle imprese e alle famiglie quindi deve prevalere il buon senso e l'interesse dei cittadini".