Wefare e private equity per gli investimenti

Roma, 23 mar. - Economia reale e nuove normative nel Private Equity: questi i temi conduttori dell'evento promosso da Valore (www.valoresrl.it), Società che offre consulenza e servizi per migliorare la gestione economica e finanziaria di Casse ed Enti che si tiene fino a domenica presso Borgo Egnazia, a Savelletri Fasano (Brindisi). "Per la prima volta - si legge in una nota - si riuniranno le Associazioni del mondo della Previdenza e le parti sociali con l'obiettivo di incontrare il mondo del Private Equity e del Private Debt. Focus principale dell'evento è lo studio sugli investimenti del Private Equity degli Enti del Welfare, commissionato ad AIFI, a Casaleggio Associati ed a Euromedia Research, che forniranno uno spaccato completo del settore in Italia e in Europa, sia dal punto di vista di chi investe e sia dal punto di vista delle Società oggetto di investimento. L'evento sarà anche un'occasione di riflessione sulle principali normative varate nella legislatura uscente che hanno avuto, direttamente o meno, anche un impatto sull'attività degli Enti che operano nel settore del welfare (casse di previdenza, fondi pensione, fondi sanitari), soprattutto per quello che riguarda il loro contributo al rilancio della competitività del Paese, realizzato attraverso gli investimenti nella c.d. "economia reale". All'avvio della nuova legislatura, rappresentanti delle Associazione del mondo della Previdenza, delle parti sociali, del mondo politico e istituzionale, dell'industria finanziaria, sono chiamati, nelle due giornate di lavoro, a valutare i reali effetti dell'azione di Governo degli ultimi anni, ad esprimere le proprie aspettative per i prossimi anni, a delineare le prospettive future".

Al centro dei lavori ci sarà un dibattito sull'impatto delle riforme della passata legislatura sull'attività degli Enti di Welfare, attraverso un confronto tra i rappresentanti politici e rappresentanti delle Associazioni Previdenziali. Ad arricchire di spunti e contenuti saranno presenti alcuni esponenti degli Enti di Welfare, quali Fondi Pensione, Casse di Previdenza e Fondi Sanitari. I lavori si concluderanno con una tavola rotonda dove si affronteranno le possibile riforme da attuare nella prossima legislatura, momento che vedrà il coinvolgimento delle parti sociali.