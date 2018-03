Antitrust: multa 29 milioni a Moby e Cin su trasporti Sardegna

Roma, 23 mar. - Maxi-multa da 29 milioni di euro da parte dell'Antitrust alle compagnie marittime Moby e Cin per abuso di posizione dominante nel trasporto merci verso la Sardegna. L'authority "ha sanzionato Moby e Compagnia Italiana di Navigazione, società del gruppo Onorato, con una ammenda pecuniaria di 29 milioni per aver abusato della propria posizione dominante in tre direttrici di trasporto marittimo di merci tra la Sardegna e l'Italia continentale: Nord Sardegna-Nord Italia, Nord Sardegna-Centro Italia, Sud Sardegna-Centro Italia".