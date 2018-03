Hacker contro università e aziende, sanzioni Usa colpiscono Iran

New York, 23 mar. - Il dipartimento statunitense del Tesoro ha annunciato sanzioni contro 10 cittadini e un'azienda iraniani, accusati di aver hackerato almeno 144 università e 30 aziende degli Stati Uniti per rubare "proprietà intellettuale e dati di valore". Il dipartimento ha affermato in una nota che "l'Iran è coinvolto in una campagna informatica in corso contro gli Stati Uniti e i suoi alleati".

Secondo gli Stati Uniti, almeno 176 università con sede in 21 Paesi, tra cui l'Italia, hanno subito l'intrusione dei pirati informatici, che avrebbero agito per conto di Teheran.