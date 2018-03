Dazi, Tajani: mi auguro decisione Usa su Ue sia definitiva

Cernobbio (CO), 23 mar. - "Mi auguro che la decisione degli Stati Uniti sia definitiva". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, commentando la decisione del presidente Usa Donald Trump che ha autorizzato la sospensione fino al 1 maggio dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da parte dei principali partner degli Stati Uniti, tra cui l'Unione Europea.

"Noi non abbiamo un problema fra Stati Uniti ed Europa - ha spiegato, a margine del forum di Confcommercio - Il problema è tra Stati Uniti, Europa e soprattutto la Cina per quanto riguarda l'acciaio e l'alluminio. Per quanto riguarda l'acciaio c'è una sovraproduzione cinese quindi cercano di invadere altri mercati per cercare di vendere la loro produzione, che è in eccesso rispetto alla domanda interna. Lo fanno compiendo anche azioni di dumping".

"Il parlamento europeo - ha proseguito Tajani - è stato protagonista nel dare nuove norme antidumping all'Europa dove è previsto non solo il dumping economico ma anche quello sociale e ambientale. Quindi ora è importante che vengano applicate queste norme per fermare azioni scorrette da parte di nazioni extraeuropee. Ora che credo che serva una collaborazione più forte tra Stati Uniti ed Europa perché ci sia una situazione più equilibrata e reciprocità tra le regole europee e cinesi. Nulla contro la Cina ma deve rispettare le regole. Vorrei meno acciaio cinese e più turisti cinesi in Europa".

Parlando delle trattative con l'Europa, Tajani ha spiegato: "stiamo discutendo,la commissaria Malmstroem sta lavorando bene, il parlamento europeo vigila, sarebbe veramente una sciocchezza se gli Usa anziché rivolgersi dalla parte giusta, cioè verso la Cina, si rivolgesse verso l'Europa che non è assolutamente coinvolta in un'operazione di dumping verso gli Stati Uniti. Siamo due immagini diverse dell'occidente ma abbiamo lo stesso problema con la Cina".