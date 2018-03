Roma, 23 mar. - "I due voti che ho preso alla Camera? Non ne sapevo niente. E' stato uno scherzo, non so chi mi ha votato, due persone che mi vogliono bene o mi hanno preso in giro". Così Nico Stumpo, deputato di LeU, in diretta al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Lei si è votato? "No, non sono stato io, ho votato scheda bianca".