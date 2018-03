Gasparri: Fi resta su Romani, dialogo con M5s è impossibile

Roma, 23 mar. - "Al Senato noi siamo orientati su Romani, anche se i Cinquestelle oggi hanno parlato male di Berlusconi e non vogliono incontrarlo. Se si vuole un dialogo, devono accettarci: noi siamo questi e Berlusconi è il nostro leader". Lo dice Maurizio Gasparri oggi in diretta al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Non avete nomi alternativi a Romani? "Nomi alternativi ce ne potrebbero essere, ma io vedo che i Cinquestelle insultano Berlusconi, ho visto stamattina in tv il senatore Morra avere questi atteggiamenti".

"Come si può dialogare con qualcuno che dice il tuo capo non lo vedo e il tuo candidato è un orrore? - si è chiesto Gasparri a Rai Radio1 - Qual è la base del dialogo?" Non avete paura che loro propongano Zanda alla presidenza e lo votino col Pd? "Vediamo, abbiamo le nostre buone ragioni per andare avanti". Come vede il proseguio della giornata? "Al Senato oggi è la giornata del tosa quorum, domani alla terza votazione, i primi due classificati andranno, se nessuno vince, alla votazione finale, la quarta, e lì chi prende più voti sarà eletto". E la Bonino? "La Bonino ha preso un seggio grazie al Pd, ma il suo partito non ha preso manco il 3%, sarebbe un po' anomalo. E' un personaggio che sta sempre in mezzo..."