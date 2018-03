F.Boccia: domani no scheda bianca su Camere, Pd proponga candidati

Roma, 23 mar. - "Votare scheda bianca, oggi, ha senso. Domani non lo avrebbe più. Domani il Pd dovrebbe avere il coraggio di esprimere un suo candidato sia alla Camera che al Senato". Così Francesco Boccia, deputato Pd, oggi in diretta al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

"Con la scheda bianca, soprattutto al Senato, il regolamento è diverso: vince chi arriva primo. Chi vota scheda bianca decide di aiutare chi potrebbe arrivare primo". Quindi votare scheda bianca al Senato è come votare per Romani? "Mi pare evidente, se il candidato è Romani o qualsiasi altro candidato di centrodestra". Domani, quindi, bisogna votare Zanda? "Credo abbia più senso per il Pd avere un candidato di bandiera alla Camera e al Senato". Fico le piace? "A me piace molto Fico, ma io faccio quello che dice il mio gruppo parlamentare".