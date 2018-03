Cirinnà(Pd): voteri Bonino presidente Senato anche a voto palese

Roma, 23 mar. - "La Bonino presidente del Senato? Io la sosterrei anche a voto palese, figuriamoci chi può avere qualcosa da dire su Emma, sarebbe ora che una donna diventi seconda carica dello Stato. In questo momento, però, non votiamo nessuno, anche la prossima sarà scheda bianca e poi ci sarà una lunghissima notte di trattative: entro domani un presidente del Senato ci sarà.". A dirlo è Monica Cirinnà, senatrice del Pd, in diretta al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Eventualmente, lei preferirebbe la Bernini o la Casellatti? "Io per una donna farei di tutto, non sta a me scegliere, voglio bene a tutte e due, ho un ottimo rapporto con entrambe". Le piacerebbe vedere Zanda alla presidenza del Senato? "Sarebbe una soluzione meravigliosa, ma non credo sia nelle cose".