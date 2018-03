Gentiloni: massima considerazione per le parole di Napolitano

Bruxelles, 23 mar. - "Penso che, non solo per quello che è stato ma per quello che è ancora, dobbiamo avere la massima considerazione per ciò che dice il presidente Giorgio Napolitano, poi la discussione politica è aperta". Lo ha detto, durante la sua conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, rispondendo a un giornalista che chiedeva se condividesse l'analisi di Napolitano nel suo discorso di apertura della legislatura al Senato, secondo cui il risultato elettorale dimostra "quanto poco avesse convinto l'autoesaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e partiti di maggioranza".