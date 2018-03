Macron: avvelenamento Skripal "attentato a sovranità europea" -2

Bruxelles, 23 mar. - "Consideriamo questo attacco come una seria minaccia alla sicurezza e come un attentato alla sovranità europea", ha spiegato Macron in una conferenza stampa congiunta con la Cancelliera tedesca Angela Merkel.

Tutti gli Stati membri hanno espresso la loro piena solidarietà all'alleato britannico, e tutti hanno convenuto che - conformemente alla valutazione data dalla Gran Bretagna - non esiste altra spiegazione plausibile che non la responsabilità della Russia", ha continuato il Presidente francese.

Quanto accaduto "esige una risposta coordinata e decisa dell'Ue e dei suoi Stati membri", e "diversi Paesi, fra cui la Francia e la Germania, metteranno a punto rapidamente delle misure coordinate", ha concluso Macron.