Governo, Tajani: abbiamo fiducia nelle capacità di Mattarella

Cernobbio (CO), 23 mar. - "Abbiamo tutti quanti fiducia nelle capacità del Presidente Mattarella e nella sua esperienza di uomo abile anche a sciogliere i nodi più intricati". Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, in merito alla formazione del nuovo Governo italiano. "L'Italia - ha detto, a margine del forum di Confcommercio - è un grande paese, 60 milioni di abitanti, la seconda potenza industriale d'Europa, un paese contributore netto e fondatore dell'Unione europea e c'è grande attesa per quello che succederà in Italia. Si è votato soltanto da qualche giorno - ha proseguito - quindi sono sicuro che poi alla fine si riuscirà ad avere un governo, sarà necessario il tempo che ci vorrà".