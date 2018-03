New York, 23 mar. - La commissione per l'Energia e il Commercio della Camera degli Stati Uniti ha inviato una lettera a Mark Zuckerberg per esprimere le proprie preoccupazioni sull'uso dei dati degli utenti da parte di Facebook e chiedergli formalmente di testimoniare sul caso Cambridge Analytica. Si tratterebbe del primo invito formale a presentarsi in Congresso rivolto all'amministratore delegato di Facebook.