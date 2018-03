Dazi, Confindustria Vicenza: bene esclusione Ue, ma timori

Vicenza, 23 mar. - "Nonostante si tratti, ad ora, di una misura temporanea, è un bene che ci sia stata una sospensione dei dazi per i paesi membri UE come fortemente richiesto dal mondo Confindustriale, a partire da Vicenza", afferma Remo Pedon, Vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega ai Mercati Esteri, in riferimento ai dazi posti da Donald Trump su acciaio e alluminio importati negli USA. "Permangono, e le indicazioni dei mercati finanziari di oggi lo testimoniano purtroppo, i timori per la guerra commerciale che si sta affacciando all'orizzonte tra due giganti come USA e Cina, che non sarebbe priva di conseguenze neppure per l'Europa - aggiunge il vicepresidente di Confindustria Vicenza -. Il rischio concreto che le merci cinesi non più esportabili negli Stati Uniti vengano dirottate sui nostri mercati, con evidenti implicazioni per quanto riguarda il dumping sui prezzi, è forte".