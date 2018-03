Confindustria, Boccia: importante identità territoriale

Cortina, 23 mar. - La realizzazione della rete "Confindustria per la montagna" rappresenta la "volontà dei nostri imprenditori di sottolineare l'importanza della identità territoriale , della responsabilità che sentono in rapporto al territorio , della volontà di immaginare un paese sempre più inclusivo". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un convegno a Cortina d'Ampezzo. "E' una richiesta importante che arriva per aprirsi e non per chiudersi - ha concluso - e per accentuare valori di attenzione e di vicinanza delle comunità locali".