Riso, Borghezio (Lega): Ue ripristini i dazi sul riso asiatico

Roma, 23 mar. - La Ue ripristini i dati sul riso asiatico. Lo chiede il deputato della Lega Nord al Parlamento europeo Mario Borghezio, che ha indirizzato un'interrogazione circostanziata alla Commissione Ue.

"L`Unione europea - spiega Borghezio in una nota - togliendo i dazi alle importazioni di riso da Cambogia e Birmania, ha messo in ginocchio la risicoltura italiana, settore con 4mila aziende che producono varietà uniche al mondo. Imprese che soffrono la concorrenza sleale dei paesi asiatici: nell`ultimo anno i prezzi riconosciuti agli agricoltori italiani, che da soli coprono il 50% della produzione Ue, sono crollati anche del 58%, mettendo a rischio la sopravvivenza e il futuro di migliaia di famiglie".

"La situazione del comparto del riso - osserva Borghezio - in Italia è sempre più drammatica: in un anno le importazioni in Italia di riso da Cambogia e Birmania sono triplicate". Infine, "la Commissione annuncia l`avvio di un`inchiesta per stabilire se i produttori di riso europei abbiano subìto il `deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie`: tale procedura può durare 12 mesi, al termine dei quali potrebbero essere attivate temporanee `misure di salvaguardia` della durata massima di 3 anni. Il tentativo di rimediare a un disastro determinato dalla stessa Ue appare tardivo e insufficiente".

Pertanto, a fronte di una simile situazione, Borghezio chiede: "La Commissione intende valutare la reintroduzione immediata e definitiva dei dazi sulle importazioni risicole dai Paesi asiatici?".