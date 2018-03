Gentiloni: in Ue non vedo allarme Italia per stabilità mercati

Bruxelles, 23 mar. - In Ue "non vedo un allarme Italia per la stabilità sui mercati, lo spread e queste cose qui; vedo una consapevolezza del fatto che la convergenza nell'Eurozona", dove la ripresa economica è generalizzata, "e il lavoro fatto dai governi italiani in questi anni, garantiscono una certa stabilità. Naturalmente, questo non vuol dire che la situazione sia eterna e immutabile. Certamente c'è l'impegno da parte di tutte le forze parlamentari a concorrere a una soluzione della crisi". Lo ha detto a Bruxelles il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.

Gentiloni rispondeva a una domanda su come viene percepita dai colleghi dell'Ue la situazione di attuale incertezza sulle prospettive politiche dell'Italia dopo le elezioni.

L'interesse negli altri paesi per la situazione italiana, ha detto il premier, è "giustificato e naturale", come l'interesse con cui gli italiani hanno seguito gli sviluppi delle situazioni createsi dopo le elezioni in Francia e in Germania. Comunque, ha precisato Gentiloni sempre parlando dei capi di Stato e di governo dell'Ue, "sono tutti consapevoli del fatto che c'è la regia del presidente della Repubblica che è chiamato ai individuare le soluzioni" e "a questo ruolo, a questa regia, si affidano".

"La seconda consapevolezza, mi pare diffusa, - ha continuato il presidente del Consiglio - è che lo stato dell'economia italiana è incoraggiante, e al momento non si profila l'ipotesi che un'eventuale crisi di governo, o non soluzione della crisi di governo si intrecci con una difficoltà, un'incertezza o addirittura un rischio dei mercati. Io interpreto questo naturalmente come un risultato delle politiche monetarie della Bce, del lavoro fatto dai governi in questi anni e della congiuntura favorevole a cui accennavo prima".

C'è, insomma, nell'Ue, "la consapevolezza di come funziona il sistema italiano", e "non ho visto allarme - ha ripetuto Gentiloni - sul fatto che in questi fase si possa produrre una destabilizzazione sui mercati a causa di fattori interni", mentre resta il problema semmai dei fattori esterni, come il commercio e le minacce di protezionismo e dazi e ritorsioni.