Fallico: delocalizzare in Russia è plus storico per imprese

Napoli, 23 mar. - "In un'economia sempre più globalizzata, delocalizzare in un Paese, come la Russia, fortemente motivato a promuovere gli investimenti esteri al punto di prevedere un sistema di agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, e che ha un mercato vastissimo che va da Brest alla Cina, è un plus storico di cui le imprese europee e italiane non possono non beneficiare". A dirlo Antonio Fallico al IV Seminario italo-russo organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia nell'antica capitale delle due Sicilie.

"L'economia russa - ha aggiunto - si è notevolmente diversificata e l'export della Russia di prodotti non legati alle materie prime ha superato il 50%. Così come è migliorato l'indice di innovazione e sono previsti massicci interventi per la cosiddetta economia digitale e circolare". "Chi pensava e pensa ancora - ha concluso Fallico - di mettere in ginocchio o di isolare la Russia, quindi, si deve ricredere".