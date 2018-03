Salvini: se tutti fanno un passo indietro ok ai presidenti sabato

Roma, 23 mar. - "Ci saranno i presidenti per sabato pomeriggio, il mio auspicio è questo. Se tutti fanno quello che ha fatto la Lega, e cioè un passettino indietro, si chiude". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, intercettato dalle telecamere del Corriere a pranzo in una trattoria del centro di Roma.

"Di Maio l'ho sentito ieri, oggi ancora no", dice Salvini, a giudizio del quale "il M5s sbaglia" a non voler parlare con Silvio Berlusconi, "perchè chiunque è stato votato dagli italiani è un interlocutore".

Una battuta infine sul manifesto comparso oggi su un muro di Roma, che lo dipinge avvinghiato in un bacio con Luigi Di Maio: "Ho altri gusti... ma sono per l'amore universale, per la gente che si vuole bene... un abbraccio sì, un bacio no".