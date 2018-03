Thyssenkrupp apre in Cina torre di collaudo ascensori da record -3

Roma, 23 mar. - Questa è la quinta torre di prova di thyssenkrupp Elevator: oltre a Rottweil sono state costruite altre due di circa 50 metri a Neuhausen in Germania e a Horn Lake negli Stati Uniti. La terza è stata realizzata a Cheonan In Corea del Sud ed è alta 160 metri.

La divisione Elevator Technology racchiude tutte le attività del Gruppo thyssenkrupp nei sistemi di trasporto passeggeri. Con un fatturato di 7,7 miliardi di euro nell`anno fiscale 2016/2017 e clienti in 150 Paesi, Thyssenkrupp è un gruppo industriale tecnologico che opera in una vasta gamma di settori, con oltre 158.000 dipendenti in 79 paesi.