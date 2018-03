Thyssenkrupp apre in Cina torre di collaudo ascensori da record -2

Roma, 23 mar. - La torre, secondo quanto riporta una nota, è realizzata con 4.869 tonnellate di acciaio e occupa una superficie di 26.240 metri cubi. I lavori sono iniziati nel 2012 congiuntamente alla costruzione della fabbrica adiacente nella quale sono impiegati circa 700 operai specializzati. La fabbrica di Zhongshan è stata completata nel 2016 e mentre la torre sarà operativa a metà 2018.

La torre è anche dotata di uno smorzatore armonico che pesa 300 tonnellate ed è posizionato a 230 metri di altezza, con l`obiettivo di compensare le oscillazioni della struttura. Sarà possibile simulare in anticipo i possibili movimenti ondulatori degli edifici causati da qualsiasi condizione metereologica, anche grave come terremoti e tifoni. Le oscillazioni degli edifici rappresentano una delle più grandi sfide nello sviluppo di un ascensore e, poter testare queste condizioni in modo realistico all`interno della torre di test, garantisce molti vantaggi rispetto alle tradizionali simulazioni sotterranee.

"La Cina rappresenta uno dei mercati più importanti per noi, con vendite che rappresentano il 17,8% sul totale mondo, e già 500.000 impianti installati ogni anno", afferma Schierenbeck, amministratore delegato di thyssenkrupp Elevator. "La presenza della torre rappresenta un passo importante per consolidare la nostra presenza in Cina e per sviluppare nuove soluzioni che rispondano alle necessità di mobilità che hanno tutte le città del mondo, a causa dell`incremento della popolazione e dello sviluppo sempre più verticale".(Segue)