Editoria, Asr su agenzie: su Askanews Abete faccia la sua parte

Roma, 23 mar. - Il comparto delle agenzie di stampa continua a soffrire delle conseguenze della pasticciata iniziativa della gara d`appalto per i servizi informativi imposta dal ministro Lotti. Lo afferma la segreteria dell'associazione Stampa Romana con una nota. In questi giorni è toccato alla redazione di askanews affrontarne le conseguenze, accettando un durissimo sacrificio per garantire la continuità aziendale - rispetto alla quale la proprietà non pare volersi assumere appieno le proprie responsabilità - fino all'attivazione dell'atteso contratto di fornitura con la Presidenza del Consiglio.

In un comunicato, si legge, i vertici societari hanno di fatto però annunciato di voler andare oltre la contingenza, contraddicendo un accordo firmato sei mesi fa nel quale si riconosceva che l`azienda, al termine di un percorso che prevedeva 8 prepensionamenti, sarebbe tornata in equilibrio dopo anni nei quali l`equilibrio è stato garantito dai sacrifici dei dipendenti e in particolare dei giornalisti. E questo nonostante siano tuttora rimaste insoddisfatte, come sottolinea il Comitato di redazione della testata, le richieste di chiarimenti sulla gestione e su alcune operazioni finanziarie condotte in tempi molto recenti. Stampa romana continuerà a stare al fianco dei colleghi e a vigilare affinché non si usino risorse pubbliche e retribuzioni dei colleghi a copertura di interessi diversi da quelli dello sviluppo dell`agenzia.

Non a caso, prosegue Stampa Romana, a difesa di askanews in questo periodo si sono mobilitate personalità istituzionali, dirigenti sindacali, forze politiche, migliaia di colleghi e di comuni cittadini che hanno firmato una petizione: le agenzie di stampa sono un pilastro fondamentale del sistema dell`informazione italiana e uno strumento decisivo del pluralismo.

Stampa romana ringrazia quegli esponenti politici che hanno garantito la loro attenzione al tema e hanno manifestato interesse per la proposta di una legge di sistema, idea da tempo sostenuta dalla Fnsi e che come sindacato territoriale abbiamo iniziato ad elaborare in concreto. Il nostro primo impegno, appena la legislatura sarà effettivamente partita, sarà quella di rilanciare l`iniziativa con tutte le forze politiche e sociali interessate perché la nostra proposta possa diventare realmente oggetto di un confronto finalizzato alla riforma del comparto.