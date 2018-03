Vendite case nuove Usa: a febbraio -0,6%, peggio delle stime

New York, 23 mar. - A febbraio, le vendite di case nuove negli Stati Uniti hanno registrato un ribasso, deludendo di poco gli analisti. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, il dato a febbraio è diminuito dello 0,6% rispetto a gennaio a 618.000 unità, mentre gli analisti attendevano un dato a 620.000; il dato di gennaio è stato rivisto a 622.000 unità da 593.000 unità. Rispetto a un anno prima, le vendite sono aumentate dello 0,5 per cento.

Per esaurire completamente le case disponibili per la vendita servirebbero 5,9 mesi. Il prezzo mediano si è attestato a 326.800 dollari, in rialzo del 9,7% rispetto a un anno prima.