Fallico: nel 2017 export italiano in Russia +19,3% rispetto a 2016

Napoli, 23 mar. - Nel 2017 l'export italiano verso la Russia è "ritornato a registrare una performace positiva con quasi 8 miliardi di euro, in crescita del 19,3% rispetto al 2016". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia, al IV Seminario italo-russo organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia nell'antica capitale delle due Sicilie. Da Napoli Fallico ha poi proseguito: "Un segnale positivo, finalmente, che premia le aziende italiane che, nonostante l'acuirsi del clima di incertezza alimentato ed esasperato da una sterile e pericolo contrapposizione geopolitica ed economica, sono ritornate a puntare sulla Russia nella consapevolezza della sua strategicità nel panorama globale".

Il dato positivo dell'export italiano raggiunto nel 2017 evidenzia, per Fallico, che "si può e si deve fare ancora molto sul fronte del business. Anzi, oggi più che mai, la domanda di know how italiano, oltre che di prodotti identificativi del brend Italia, è in forte ascesa. Da un punto di vista generale l'Italia esprime - ha evidenziato - un'eccellenza industriale ancora fortemente attrattiva e competitiva in Russia in settori particolarmente importanti e strategici come quello dell'innovazione, della ricerca tecnologica, della meccanica di precisione, delle infrastrutture e della farmaceutica. Anche il settore agroalimentare, pur nel rispetto dell'embargo su alcune tipologie di prodotti, può dare molto alla Russia - ha concluso Fallico - attraverso una cooperazione all'insegna del Made with Italy".