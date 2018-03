Export, tornano a correre forniture campane verso Russia... -2

Napoli, 23 mar. - Sul fronte dell'analisi dei dati regionali, è il manifatturiero di Napoli a guidare l'export partenopeo in Russia, assorbendo più del 68% in valore (56,7 milioni di euro; +27,6%). Crescono, anche se modestamente, Caserta (+12,7%) e Avellino (+22%). In calo, invece, Salerno (-14%) e Benevento (-5,3%). "La Campania può rafforzare ulteriormente il traino dell'internazionalizzazione del Sud verso la Russia - ha dichiarato Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia - i dati elaborati da Conoscere Eurasia, infatti, evidenziano il grande potenziale inespresso delle eccellenze di questa regione. Agroalimentare e turismo sono sicuramente due leve fondamentali. E se per la prima occorre, forse, diversificare la strategia imprenditoriale rispondendo alla domanda russa con partnership e delocalizzazioni all'insegna del made with Italy, sul turismo servirà sempre di più puntare su una riqualificazione dei servizi e sull'ammodernamento delle strutture ricettive", ha concluso.