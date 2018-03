Campania: "Crescita del 27% per i rapporti russo-campani"

Napoli, 23 mar. - "Crescita del 27% per i rapporti russo-campani". Lo ha sottolineato Amedeo Lepore, assessore alle attività produttive della Regione Campania, durante il IV Seminario italo-russo organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia. "La nostra regione è la regione che più è cresciuta negli ultimi tre anni in Italia" ha affermato Lepore. "Risultati straordinari dopo una crisi molto profonda. Le imprese digitali della Campania sono cresciute del 27%, facendo diventare la terza regione d'Italia, dopo Lombardia e Veneto, in termini di presenza di questo tipo di aziende".

Secondo l'assessore: "Dobbiamo guardare ad alleanze per le nostre imprese: ci sono opportunità ampie da affrontare".