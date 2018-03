Ilva, Verdi: Consulta mette in discussione immunità penale _

Roma, 23 mar. - "Con la sentenza della Corte Costituzionale di oggi che ha sancito l'incostituzionalità del 'decreto Ilva' del 2015 che consentiva la prosecuzione dell'attività di impresa degli stabilimenti, in quanto di interesse strategico nazionale, si apre un varco di speranza in questo Paese, confermando che c'è ancora uno stato di diritto, anche se a Taranto in questi anni è stato calpestato". Lo afferma il Verde Angelo Bonelli.

"Infatti con le decine di decreti incostituzionali salva-Ilva - prosegue - si è sospesa l`applicazione delle leggi a tutela della salute delle cittadine e dei cittadini di Taranto e dell'ambiente. Una questione che noi Verdi abbiamo sollevato da anni, a partire dal 2013 quando con la sentenza n. 85 la Corte costituzionale aveva subordinato la costituzionalita' del primo decreto salva-Ilva al rispetto rigoroso della tempistiche delle misure previste nell`Aia del 2012 e che sono in larghissima parte rimaste lettera morta. Nel frattempo abbiamo assistito a decreti con proroghe su proroghe che hanno addirittura garantito l'immunità penale non solo ai commissari ma anche agli attuali acquirenti dell'Ilva, una questione che deve essere rimessa in discussione".

"Tutto ciò - conclude Bonelli - ha portato all'attuale crisi ambientale ed occupazionale dell'Ilva, mentre ci sarebbe stato tutto il tempo di avviare un processo di conversione industriale che, con i 2,4 miliardi di euro pubblici utilizzati per gestire la fabbrica che continua ad inquinare, avrebbero rilanciato occupazione e ambiente sul modello Bilbao, Pittsburgh e la Ruhr".