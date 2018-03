Trebes, Macron: tutto fa credere a un "attacco terrorista" -2

Parigi, 23 mar. - Il capo dello Stato ha assicurato il "suo sostegno a tutti coloro che hanno dovuto affrontare e che affrontano ancora questa situazione".

"Le forze dell'ordine, in particolare della gendarmeria, sono intervenute molto rapidamente e in maniera coordinata dopo l'attacco di cui sono stati vittime inizialmente degli agenti delle Crs (unità speciali)", ha precisato il capo dello Stato. Il procuratore di Parigi François Molins, atteso sul posto, "darà non appena possibile tutti gli elementi relativi alle fasi iniziali dell'inchiesta", ha precisato il presidente. L'autore dell'assalto al supermercato di Trebes poco dopo l'intervento di Macron è stato abbattuto dalle forze dell'ordine.