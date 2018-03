Caso Skripal, ministro tedesco da Roma: "Inaccettabile"

Roma, 23 mar. - Per la Germania è "inaccettabile" l'avvelenamento con gas nervino dell'ex spia russa Sergei Skripal, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury nel Regno Unito. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in una conferenza stampa tenuta oggi a Roma con il titolare della Farnesina Angelino Alfano.

"Quello che è successo è assolutamente inaccettabile e in base alle informazioni, anche del governo britannico, non c'è nessuna altra versione plausibile che non indichi la responsabilità della Russia, ma non ci sono neanche elementi che la Russia voglia controbattere", ha detto Mass rispondendo alla domanda di un giornalista.

"Ho fatto presente - ha ricordato il ministro tedesco - che la Russia rimarrà un partner difficile, lo è già da un certo tempo. E ho anche detto che abbiamo bisogno della Russia per risolvere grandi conflitti del mondo come quello siriano, ma questo non può significare che non siamo chiari nella valutazione degli eventi. Per quanto riguarda l'attentato si Selisbury è stato importante che a livello dell'Unione Europea (...) abbiamo concordato una dichiarazione congiunta dove è stato condannato quanto è successo".