Roma, 23 mar. - "In base agli accordi assunti tra i leader del Centrodestra e confermati da ultimo ieri sera nella riunione dei capigruppo, il Presidente Berlusconi e Forza Italia alla terza votazione al Senato confermano l`indicazione di voto del Senatore Paolo Romani come candidato della coalizione di centrodestra". È quanto si legge in una nota di Forza Italia.