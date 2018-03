Vertice Ue, OK a linee negoziali su relazioni future con Gb -2

Bruxelles, 23 mar. - Nelle linee guida, il Consiglio europeo ribadisce che "ogni accordo con il Regno Unito dovrà essere basato su un equilibrio tra diritti e obblighi e garantire condizioni di parità. Un paese che non è membro dell'Unione e non rispetta i medesimi obblighi di uno Stato membro - si puntualizza nel testo - non può avere gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di un membro". Si ricorda poi che "le quattro libertà (di circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone, ndr) sono indivisibili e che non sono ammissibili scelte selettive di comodo ("cherry picking", ndr) attuate mediante una partecipazione al mercato unico su base settoriale che comprometterebbe l'integrità e il corretto funzionamento del mercato unico".

Il Consiglio europeo ribadisce poi che "l'Unione preserverà la propria autonomia per quanto riguarda il processo decisionale", a cuoi non parteciperà il Regno Unito, in quanto paese terzo. Inoltre, "anche il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea sarà pienamente rispettato". (Segue)

Riguardo alle relazioni economiche, il Consiglio europeo conferma di essere "pronto ad avviare i lavori per un accordo di libero scambio (Als) equilibrato, ambizioso e di ampia portata, a condizione che vi siano sufficienti garanzie di parità di condizioni ("level playing field", ndr). L'accordo sarà messo a punto e concluso una volta che il Regno Unito non sarà più uno Stato membro", ma, precisano i Ventotto, non potrà "offrire gli stessi vantaggi legati alla qualità di Stato membro, né equivalere alla partecipazione al mercato unico".

L'accordo contemplerebbe innanziitutto "lo scambio di merci, con l'obiettivo di coprire tutti i settori e di cercare di mantenere tariffe nulle e nessuna restrizione quantitativa, accompagnato da opportune regole di origine", e dovrebbe "mantenere l'attuale accesso reciproco alle acque e alle risorse di pesca".

Occorreranno inltre "un'adeguata cooperazione doganale che preservi l'autonomia normativa e giurisdizionale delle parti e l'integrità dell'unione doganale dell'UE", "disposizioni sugli ostacoli tecnici agli scambi (Tbt) e misure sanitarie e fitosanitarie", e "un quadro per la cooperazione normativa volontaria".

L'accordo dovrebbe riguardare poi "lo scambio di servizi, con l'obiettivo di consentire l'accesso al mercato per fornire servizi conformemente alle norme dello Stato ospitante", e "l'accesso ai mercati degli appalti pubblici, gli investimenti e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e altri settori di interesse per l'Unione".