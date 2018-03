Vertice Ue, OK a linee negoziali su relazioni future con Gb

Bruxelles, 23 mar. - Il Consiglio europeo, riunito oggi a Bruxelles nel formato a Ventisette, ha adottato delle le linee guida sul futuro delle relazioni fra l'Ue e il Regno Unito dopo la Brexit.

Si tratta di un testo di sei pagine in cui vengono indicati gli obiettivi e affrontati tutti gli aspetti problematici dei futuri accordi che si vuole stabilire con Londra, ma senza entrare nei dettagli.

Nel documento, innanzitutto di accoglie con favore l'accordo raggiunto lunedì fra i negoziatori sui termini del divorzio fra l'Ue e il Regno Unito per quanto riguarda i diritti dei cittadini, l'accordo finanziario e il periodo di transizione, mentre riconosce che c'è ancora da lavorare sulla questione del Nord Irlanda e anche sul caso di Gibilterra.

I Ventisette esprimono poi la loro "determinazione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile in futuro con il Regno Unito", e sottolineano in particolare che questo partenariato dovrebbe coprire, oltre all'economia e al commercio, anche la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, la sicurezza e la politica estera e di difesa.

Ma i Ventisette puntualizzano anche che la Brexit limiterà inevitabilmente la profondità di questo futuro partenariato, che il fatto che il Regno Unito sia fuori dall'Unione doganale e dal mercato unico Ue "condurrà inevitabilmente a frizioni commerciali", che "la divergenza fra le tariffe esterne e fra le regole interne, così come l'assenza di istituzioni comuni e di un sistema giuridico condiviso, comporteranno la necessità di verifiche e controlli per mantenere l'integrità del mercato unico Ue, così come quella del mercato britannico", e questo, avvertono i leader europei "avrà inevitabilmente conseguenze economiche negative, in particolare nel Regno Unito". (Segue)