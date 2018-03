Violi: a 20 giorni dal voto non c`è ancora ufficialità su eletti

Milano, 23 mar. - "In molti si sono stracciati le vesti per l'inesistente flop del voto elettronico che in due giorni aveva restituito i risultati ufficiali mentre, a quasi venti giorni dal voto cartaceo, in Lombardia non c'è ancora ufficialità sugli eletti. Oggi, tra scrutini a rilento, errori sulle preferenze, verbali contestati, nessuno grida allo scandalo. Ai tempi molti si sono scagliati pretestuosamente contro una sperimentazione che invece ha rappresentato un grande passo avanti per la democrazia. Oltre tre settimane per i risultati elettorali sono un lasso di tempo inaccettabile". E' quanto ha dichiarato il consigliere regionale del M5S Lombardia, Dario Violi.