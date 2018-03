Parigi, 23 mar. - L'autore di una breve presa di ostaggi oggi in un supermercato di Trèbes è rimasto solo con un gendarme, "non ci sono altri ostaggi", hanno riferito fonti vicine all'inchiesta. Secondo Le Figaro, un tenente colonnello di 45 anni si è offerto in cambio di un ostaggio ed è ancora dentro i locali del Super U con il sequestratore.