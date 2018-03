Parmalat, Bernier: delisting non in agenda, ma dipende da Lactalis

Milano, 23 mar. - Dopo il tentativo di delisting di Parmalat fallito lo scorso anno, l'azionista di controllo Lactalis non ha al momento intenzione di riproporre l'operazione al mercato. "Ad oggi no, sarà comunque una scelta dell'azionista Lactalis", ha dichiarato a margine di un convegno in Bocconi sul settore lattiero-caseario, l'Ad e dg del gruppo Parmalat Jean-Marc Bernier.

Quanto invece alla richiesta risarcitoria da 1,8 miliardi nei confronti di Citibank avviata nel 2015 e rigettata a gennaio dal Tribunale di Milano che ha accolto l'eccezione di giudicato proposta dal gruppo bancario, Bernier ha dichiarato che Parmalat "ha fatto ricorso, aspettiamo informazioni".