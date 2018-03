Siria, Berlino ad Ankara: non accetteremo occupazione di Afrin

Roma, 23 mar. - Per la Germania "è inaccettabile una occupazione permanente" delle truppe turche da Afrin, enclave curda nel Nord della Siria caduta cinque giorni fa nelle mani dell'esercito di Ankara due mesi dopo una violenta offensiva aerea e terrestre. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in una conferenza stampa tenuta oggi a Roma con il titolare della Farnesina Angelino Alfano.

Alla domanda sulla posizione di Berlino all'offensiva turca nel Nord della Siria, Maas, ha risposto così: "Se ci fosse una occupazione permanente di Afrin, si porrebbero molte questioni di diritto internazionale non accettabili. Per questi motivi ma anche per altri motivi umanitari che lamentiamo sul posto (...) non accetteremo una occupazione permanente" dell'enclave curda-siriana.