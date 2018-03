Trump: potrei mettere il veto sul budget, mancano soldi... -4

New York, 23 mar. - Poi, c'è stata un'offerta dello speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan: tre anni di estensione del Daca per 700.000-800.000 persone in cambio di tre anni di fondi per la costruzione del muro, ma i democratici hanno risposto di volere la protezione per 1,8 milioni di immigrati irregolari. Le negoziazioni si sono interrotte martedì sera.

Nella proposta di budget sono quindi finiti solo 1,6 miliardi per il rafforzamento della sicurezza e la costruzione di barriere fisiche al confine, compresi 641 milioni per poco più di 50 chilometri di una nuova recinzione nella Valle del Rio Grande; i fondi non potranno essere usati per il nuovo muro che Trump vuole al confine con il Messico e per cui sono stati costruiti dei prototipi che il presidente ha visionato pochi giorni fa in California.

Nei mesi scorsi, Trump aveva più volte detto di voler proteggere i Dreamers, ma di volere in cambio i fondi per la costruzione (o, per meglio dire, il completamento) del muro con il Messico, il rafforzamento delle regole e dei controlli alle frontiere, la fine della migrazione a catena (la possibilità per un residente di sponsorizzare i parenti) e la cancellazione della lotteria per la Green Card, ovvero la residenza permanente. Il blocco deciso dai tribunali sulla fine del Daca aveva poi convinto Trump ad abbassare le pretese.