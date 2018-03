Camera, alle 15,30 la seconda votazione sul Presidente

Roma, 23 mar. - La seconda votazione alla Camera per l'elezione del presidente inizierà alle 15.30. Al termine dello scrutinio si riunirà di nuovo la Capigruppo di Montecitorio per decidere i tempi e il numero delle successive votazioni. Lo ha riferito il capogruppo uscente del Pd alla Camera, Ettore Rosato, al termine della Capigruppo. Il numero delle votazioni a Montecitorio di domani dipenderà "da quante schede bianche" ci saranno, ha aggiunto Rosato.

Il fatto che non sia stato ancora deciso il numero delle votazioni di domani fa capire che al momento non c'è ancora un'intesa. Secondo quanto si apprende dal M5S sarebbe arrivata la richiesta di procedere con una terza votazione già oggi alla Camera in modo da effettuare successivamente la quarta votazione alla Camera con un quadro più delineato al Senato.