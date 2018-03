Dazi, Usa confermano tregua con Ue mentre il conflitto è con Cina -2

Roma, 23 mar. - Ora a minacciare vendette però è Pechino. La Cina ha a sua volta presentato una lista di beni e prodotti importati dagli Usa che potrebbero a loro essere colpiti da dazi pari al 25%, che spaziano dalla carne di maiale al vino. "La Cina non vuole una guerra commerciale ma non è assolutamente spaventata all'idea di doverla fare", ha avvertito il ministero del Commercio.

Chi sembra spaventata, e non poco, è la Borsa. Ieri Wall Street ha chiuso la seduta con pesati cadute, tra cui un meno 2,93 per cento dell'indice Dow Jones e oggi questa tendenza ha coinvolto a catena i mercati dell'Asia. Tokyo ha chiuso in rosso del 4,51%, Shanghai del 3,51%, Hong Kong 2,45%. Debole anche l'Europa, anche se con cali oggi meno drastici, a Milano il Ftse-Mib segna meno 0,73%, Parigi 1,37%, Francoforte meno 1,51%, Londra 0,53%.