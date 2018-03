Confindustria, Boccia: chiedere deficit? Più debito

Cortina (BL), 23 mar. - "La cosa che noi poniamo, a partire da oggi da qui è attenzione: evitiamo di scambiare in Europa qualche piccolo decimale in termini di flessibillità, che tra l'altro significherebbe debito, ignorando una strategia complessiva del paese in chiave europea". Così, a Cortina d'Ampezzo, a margine dell'iniziativa "Confindustria per la montagna", il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sfacendo sapere che appena si insedierà il nuovo presidente del Consiglio gli imprenditori "andranno a citofonare per chiedere un incontro nel quale l'argomento sarà posto con chiarezza nelle lingue che gli faranno più piacere". "Quando si va a chiedere deficit significa fare più debito, e il nostro paese ha già un debito pubblico rilevante - ha poi messo in guardia Boccia - Gli attori internazionali - ha aggiunto - ci valutano in funzione anche della capacità di ridurre il debito pubblico".

"Chi avremo - si è chiesto Boccia - dopo Antonio Taiani nei ruoli primari di commissario o comunque importanti della politica europea? Quanti dirigenti italiani abbiamo nelle varie commissioni all'interno dell'Europa? Non possiamo lasciare solo a Francia e Germania una prevalenza o una esclusività di questo ruolo - ha concluso - perchè dobbiamo equilibrare questa posizione nell'interesse dell'Italia e dell'Europa stessa".